Bianchetti | A San Siro vogliamo chiudere un cerchio giocare lì è bellissimo Inter? Ho questo rimpianto

Le parole di Matteo Bianchetti, difensore della Cremonese, in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Matteo Bianchetti ha parlato a Tuttosport in vista di Inter – Cremonese CREMONESE COME IL LEICESTER – Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un’impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se verrà, verrà, sarà bellissimo. LA PRESENZA DI VARDY – Anche io mi sono gasato quando ho letto che sarebbe arrivato a Cremona perché è un giocatore di livello internazionale che ha fatto la storia con una squadra medio-piccola in Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com

