Bianchetti | A San Siro vogliamo chiudere un cerchio giocare lì è bellissimo Inter? Ho questo rimpianto
Le parole di Matteo Bianchetti, difensore della Cremonese, in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Matteo Bianchetti ha parlato a Tuttosport in vista di Inter – Cremonese CREMONESE COME IL LEICESTER – Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un’impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se verrà, verrà, sarà bellissimo. LA PRESENZA DI VARDY – Anche io mi sono gasato quando ho letto che sarebbe arrivato a Cremona perché è un giocatore di livello internazionale che ha fatto la storia con una squadra medio-piccola in Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bianchetti - siro
Milan-Cremonese, Bianchetti: “Un sogno giocare a San Siro. Nicola …”
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così l'ok del Consiglio Comunale alla vendita di San Siro "Milano avrà lo Stadio più bello d'Europa, forse anche del Mondo...", queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti, tra cui Sky Sport e SportMe Vai su Facebook
San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Come scrive sport.sky.it
San Siro, stop alla vendita di magliette e cappellini davanti allo stadio. La protesta degli ambulanti: «Per rinnovare il contratto vogliono eliminare 21 operatori» - Bari di Coppa Italia) esplode la protesta degli ambulanti dello stadio San Siro, da martedì mattina in presidio permanente ... Scrive milano.corriere.it