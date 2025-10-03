Biancalani vattene Anche i residenti di Ramini attaccano il parroco dei migranti
La chiesa di Santa Maria Maggiore di Vicofaro, se da un lato non ospita più i migranti della struttura di don Massimo Biancalani (dopo che i residenti, da anni, segnalavano tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza ed alla micro-criminalità che attribuivano agli stranieri accolti, ndr. ) dall'altro è ancora oggetto di lavori di restauro e gli spazi esterni denunciano uno stato di incuria. Per contro, il "problema Vicofaro" sembra essersi trasferito a pochi chilometri di distanza, nella vicina chiesa di Ramini dove il "parroco dei migranti" avrebbe ricominciato ad accogliere. Ed anche in quel caso, gli abitanti del quartiere sono in fermento, lamentando le "solite" problematiche di degrado e sicurezza legate alla presenza dei migranti già emerse nella vicina frazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
