Bezos a Torino su AI | una bolla industriale ma porterà enormi benefici

Quotidiano.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 ott. (askanews) - Dall'Italian Tech week, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha parlato del futuro dell'AI, definendola una "bolla industriale", ma con effetti positivi. "L'Ai è reale e sta per cambiare ogni settore - ha detto Bezos in un panel con John Elkann - avrà conseguenze su ogni azienda nel mondo". Il punto secondo l'imprenditore è che l'entusiasmo al momento fa sì che sia finanziata qualsiasi cosa, sia le aziende con idee buone che cattive. "La cosa ottima riguardo alle bolle industriali, diverse dalle bolle finanziarie - ha spiegato - è che non sono così male possono anche essere positive perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bezos a torino su ai una bolla industriale ma porter224 enormi benefici

© Quotidiano.net - Bezos a Torino su AI: una bolla industriale ma porterà enormi benefici

In questa notizia si parla di: bezos - torino

Jeff Bezos, il fondatore di Amazon atteso a Torino in occasione dell'Italian Tech Week

Assalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen

Sciopero e proteste pro Pal a Torino: oggi la marcia verso la sede di Amazon, poi la contestazione di Bezos. I cortei

Bezos a Torino su AI: una bolla industriale ma porterà enormi benefici - (askanews) – Dall’Italian Tech week, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha parlato del futuro dell’AI, definendola una “bolla industriale”, ma con effetti positivi. Secondo askanews.it

bezos torino bolla industrialeBezos: l'intelligenza artificiale vive una bolla industriale, diversa da quelle finanziarie - Durante l'Italian Tech Week di Torino, Jeff Bezos e John Elkann hanno discusso del possibile rischio di una bolla legata all'intelligenza artificiale. Da hwupgrade.it

Cerca Video su questo argomento: Bezos Torino Bolla Industriale