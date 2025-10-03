Anche a Torino manifestanti in piazza in segno di solidarietà alla popolazione palestinese. Il corteo dell’Usb per lo sciopero generale per Gaza si dirige davanti alle Officine Grandi Riparazioni per unirsi ai manifestanti che contestano la ‘Tech Week’, dove sono presenti la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e i l fondatore di Amazon Jeff Bezos. I dimostranti hanno cercato di sfondare il blocco delle forze dell’ordine e hanno lanciato fumogeni verso gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Lunedì sera alcuni manifestanti Pro Pal hanno fatto irruzione nelle Ogr hanno acceso fumogeni e rovesciato tavolini e sedie, oltre a ribaltare degli arredi nella sala interna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bezos a Torino, manifestanti cercano di sfondare blocco ‘Tech Week’: fumogeni