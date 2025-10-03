Bergamo le bandiere di Palestina Ucraina e pace esposte all’esterno di palazzo Frizzoni
Bergamo. È stato esposto, nella mattinata di venerdì 3 ottobre all’esterno di Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, uno striscione in cui vengono rappresentate tre bandiere: quella della Palestina, quella dell’Ucraina e quella della Pace. In città in queste ore si stanno svolgendo numerose manifestazioni a sostegno della Palestina e in favore della pace, chiesta a gran voce dalle migliaia di manifestanti. La lettera della sindaca Carnevali. “Gaza continua a essere un luogo martoriato, dove tutta la popolazione civile paga ogni giorno il prezzo più alto dell’invasione. Sono rimaste solo macerie e le persone che vi vivono sono ancora sotto attacco, condannate a un esilio forzato in campi profughi invivibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: bergamo - bandiere
Acquista il tuo Materiale da Tifoseria Personalizzato su www.ultrasidentity.it info: +39 3759171687 Spedizione in tutta Europa ? Materiale Non in Vendita, realizzata per un Nostro Cliente. Non si fanno copie. #vertova #vertovese #bergamo #curvaovest # - facebook.com Vai su Facebook
Srotolamento della bandiera della Pace a Porta San Giacomo in Città Alta. La Cisl Bergamo c'è. - X Vai su X
«Luci sulla Palestina», serata di presidi agli ospedali di Bergamo, Seriate e Treviglio - Video - 700 operatori sanitari sono morti a Gaza mentre assistevano e curavano la popolazione. Riporta ecodibergamo.it
Bergamo, i manifestanti pro Gaza occupano la Circonvallazione. A migliaia protestano per la Flotilla - Presente anche Marzia Marchesi, assessore e madre di Dario Crippa, fermato in mare dai militari israeliani ... Scrive bergamo.corriere.it