Bergamo. È stato esposto, nella mattinata di venerdì 3 ottobre all'esterno di Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo, uno striscione in cui vengono rappresentate tre bandiere: quella della Palestina, quella dell'Ucraina e quella della Pace. In città in queste ore si stanno svolgendo numerose manifestazioni a sostegno della Palestina e in favore della pace, chiesta a gran voce dalle migliaia di manifestanti. La lettera della sindaca Carnevali. "Gaza continua a essere un luogo martoriato, dove tutta la popolazione civile paga ogni giorno il prezzo più alto dell'invasione. Sono rimaste solo macerie e le persone che vi vivono sono ancora sotto attacco, condannate a un esilio forzato in campi profughi invivibili.

© Bergamonews.it - Bergamo, le bandiere di Palestina, Ucraina e pace esposte all’esterno di palazzo Frizzoni