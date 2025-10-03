Bergamo corteo per la Flotilla e Gaza | manifestanti anche sui binari In Comune tripla bandiera della pace
Bergamo, 3 ottobre 2025 – Non solo a Milano e Brescia, anche a Bergamo gli studenti delle scuole superiori hanno aperto questa mattina il corteo a sostegno della Global Sumud Flottilla e della pace in Palestina sulle note di 'Bella Ciao'. Il corteo. La manifestazione, in occasione dello sciopero generale promosso da Cgil, Usb e altre sigle sindacali, ha preso il via da piazza Matteotti ed è proseguito in via XX Settembre, via Tiraboschi e in Porta Nuova. Arrivata su viale Papa Giovanni, la manifestazione si è divisa in due parti. Quella guidata dalla Cgil è andata verso Porta Nuova e poco dopo si è scelta, mentre gli studenti e Usb si sono diretti verso la stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
