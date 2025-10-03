Bentancur Tottenham, è stato ufficializzato il rinnovo di contratto dell’ex Juventus. Il comunicato con le prime parole del centrocampista dopo la firma. Rodrigo Bentancur, ex centrocampista della Juventus, ha rinnovato il suo contratto con il Tottenham. Il comunicato ufficiale del club con tutti i dettagli e le parole dell’uruguaiano. COMUNICATO – «Siamo lieti di annunciare che Rodrigo Bentancur ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club. Da quando è arrivato a noi dalla Juventus nel gennaio 2022, il 28enne ha collezionato finora 122 presenze con i nostri colori, segnando in nove occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bentancur Tottenham, la storia continua: ufficiale il rinnovo di contratto dell’ex Juventus. Il comunicato e le prime parole dell’uruguaiano dopo la firma