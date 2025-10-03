Benevento ko a Latina Auteri controcorrente | Soddisfatto della prestazione

Tempo di lettura: 2 minuti Deluso (ovviamente) del ko ma soddisfatto della prestazione dei suoi. Questo, in estrema sintesi, l’ Auteri-pensiero nella sala stampa del Francioni dopo il ko del Benevento a Latina (LEGGI QUI). Al tecnico la sua squadra è piaciuta, al netto dell’errore sul gol e delle tante situazioni di attacco gestite male dai giallorossi. Queste le parole di Auteri: PRESTAZIONE – “Partita sporca soprattutto per il terreno di gioco che penalizza i contenuti tecnici. Noi l’abbiamo interpretata bene dal punto di vista agonistico vincendo i duelli e non concedendo quasi nulla, se non la situazione del gol dove non ci siamo comportati benissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

