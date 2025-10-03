Ben-Gvir nel carcere degli attivisti di Flotilla il comizio del ministro israeliano tra le celle | Terroristi i giochi per voi sono finiti – Il video
: Il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, visitato il centro di detenzione dove sono stati trasferiti gli attivisti fermati a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Nel corso della sua visita, Ben-Gvir ha ribadito più volte le accuse di terrorismo contro i detenuti. Li ha definiti «sostenitori del terrorismo» e sottolineando che ora si trovano in un carcere di massima sicurezza. Le immagini propagandistiche diffuse durante la visita mostrano il leader di estrema destra mentre cammina tra le celle e indica le strutture. Intanto, afferma che i membri della Flotilla dovrebbero rimanere in prigione per mesi per «abituarsi all’odore dell’ala dei terroristi». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: gvir - carcere
Israele, polemiche per la provocazione del ministro Ben Gvir al leader palestinese in carcere
Israele, Ben Gvir fa appendere foto di Gaza distrutta in un carcere: "Prigionieri palestinesi devono vederlo ogni giorno" - VIDEO
Global Sumud Flotilla, Ben Gvir obbliga attivisti a sedersi per terra in carcere e li insulta chiamandoli "terroristi" - VIDEO choc
Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir agli attivisti: "Sono terroristi, devono stare in carcere" - X Vai su X
Oltre all'eurodeputata di Avs, arrivati nello scalo romano anche Croatti (M5s) e Scotto e Corrado del Pd. Ad accoglierli Elly Schlein, Angelo Bonelli e Stefano Patuanelli. E gli altri membri della missione? Ben-Gvir: "Stiano in carcere per mesi" - facebook.com Vai su Facebook
Attivisti della Flotilla detenuti, maltrattati e isolati, il ministro Ben Gvir li minaccia: “In carcere per mesi” - Il ministro israeliano Ben Gvir chiede che gli attivisti della Global Sumud Flotilla restino "mesi in carcere" invece di essere espulsi ... Da msn.com
Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... ansa.it scrive