Ben-Gvir nel carcere degli attivisti di Flotilla il comizio del ministro israeliano tra le celle | Terroristi i giochi per voi sono finiti – Il video

: Il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, visitato il centro di detenzione dove sono stati trasferiti gli attivisti fermati a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Nel corso della sua visita, Ben-Gvir ha ribadito più volte le accuse di terrorismo contro i detenuti. Li ha definiti «sostenitori del terrorismo» e sottolineando che ora si trovano in un carcere di massima sicurezza. Le immagini propagandistiche diffuse durante la visita mostrano il leader di estrema destra mentre cammina tra le celle e indica le strutture. Intanto, afferma che i membri della Flotilla dovrebbero rimanere in prigione per mesi per «abituarsi all’odore dell’ala dei terroristi». 🔗 Leggi su Open.online