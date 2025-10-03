‘Belve’ torna su Rai 2 | Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Belve' sta per tornare. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà su Rai2 da martedì 28 ottobre 2025, come annunciato dalla stessa conduttrice sui social.  A quanto apprende l'Adnkronos, la nuova edizione autunnale sarà di 7 puntate: cinque del format originale e due dello spin off 'Belve Crime', testato con successo sul finale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: belve - torna

La vecchia intervista di Raoul Bova a Belve torna virale: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”

Torna Belve e Francesca Fagnani intervista una donna amatissima e odiatissima: prima ospite perfetta

Cerca Video su questo argomento: 8216belve8217 Torna Rai 2