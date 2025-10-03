Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra stagione di Belve sta per tornare, Francesca Fagnani ha annunciato il ritorno delle sue interviste, a partire da martedì 28 ottobre. Non sono state anticipate troppe novità ma ciò che è certa è la presenza di Belen Rodriguez, come aveva anticipato Dagospia. Dopo anni di corteggiamento la showgirl argentina ha detto sì alla giornalista e si siederà sul temutissimo sgabello per rispondere alla fatidica domanda “che belva si sente? ” e a tante altre. Come rivelato da Adn Kronos, le puntate di questa stagione autunnale saranno ben 7, quindi la fine della trasmissione è prevista per metà dicembre; dopodiché andrà in onda una nuova edizione a partire da marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

