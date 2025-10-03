Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre
Un’altra stagione di Belve sta per tornare, Francesca Fagnani ha annunciato il ritorno delle sue interviste, a partire da martedì 28 ottobre. Non sono state anticipate troppe novità ma ciò che è certa è la presenza di Belen Rodriguez, come aveva anticipato Dagospia. Dopo anni di corteggiamento la showgirl argentina ha detto sì alla giornalista e si siederà sul temutissimo sgabello per rispondere alla fatidica domanda “che belva si sente? ” e a tante altre. Come rivelato da Adn Kronos, le puntate di questa stagione autunnale saranno ben 7, quindi la fine della trasmissione è prevista per metà dicembre; dopodiché andrà in onda una nuova edizione a partire da marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: belve - torna
La vecchia intervista di Raoul Bova a Belve torna virale: “Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue”
Torna Belve e Francesca Fagnani intervista una donna amatissima e odiatissima: prima ospite perfetta
‘Belve’ torna su Rai 2: Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate
#Belve sta per tornare. La nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani partirà su Rai 2 martedì 28 ottobre 2025. A quanto apprende l’Adnkronos, in autunno ci saranno 7 puntate: 5 del format originale e 2 dello spin-off #BelveCrime, già test - X Vai su X
Le BELVE 2025 Queste atlete farebbero allenamento anche sotto la pioggia all’aperto se fosse necessario. In un pomeriggio a caso, vai in palestra e la trovi occupata? No problem, tutte ai campetti all’aperto e via! Allenamento di primo pomeriggio sotto il - facebook.com Vai su Facebook
‘Belve’ torna su Rai 2: Fagnani annuncia la nuova edizione dal 28 ottobre con 7 puntate - Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà su Rai2 da martedì 28 ottobre 2025, come annunciato dalla stessa conduttrice sui social. Riporta msn.com
Belve, Francesca Fagnani è pronta: l’annuncio sulla nuova edizione - Sta per partire una nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani su Rai 2. Si legge su donnaglamour.it