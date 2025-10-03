bellucci si arrende a machac e viene eliminato a shanghai

Si ferma al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista lombardo è stato sconfitto in due set dal ceco Tomas Machac, testa di serie numero 20, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco. Non sono bastati otto ace all’azzurro, che ha commesso anche quattro doppi falli. Dall’altra parte ben undici gli ace del ceco, che ha ottenuto il 71% di punti vinti con la prima contro il 73% dell’azzurro. Meglio con la seconda il ceco (59% contro il 36% dell’italiano) In avvio di match Bellucci ha subito due palle break, ma Machac si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it

