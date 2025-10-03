Bellini e Martey ribaltano il Livorno | 2-1 Secondo successo di fila per la Pianese

Piancastagnaio (Siena), 3 ottobre 2025 – Nonostante le pesanti assenze (out Simeoni, Ercolani, Sodero, Ongaro e Fabrizi) la Pianese ribalta il Livorno a cavallo dell’intervallo e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella di sabato scorso a Perugia. E’ la formazione di Birindelli a rendersi pericolosa in avvio (3’): Coccia sfonda sulla destra e mette un traversone sul quale però nessuno riesce ad arrivare. Al 4’ si inserisce bene Chesti, Ciobanu respinge. Al 16’ le zebrette si vedono assegnare un calcio di rigore, ma l’intervento dell’FVS, richiesto dalla panchina amaranto, convince l’arbitro a tornare sui suoi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

