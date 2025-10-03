Belgio base militare Elsenborn sorvolata da 15 droni poi diretti verso Düren in Germania Francken | Lavoriamo per identificarli - VIDEO

Quindici droni hanno sorvolato la base di Elsenborn, al confine tedesco. Origine ignota, ma tutti puntano di nuovo il dito contro il "nemico inesistente" russo. Difesa belga: “Indagine immediata” Nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, la base militare belga di Elsenborn, al confine co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Belgio, base militare Elsenborn sorvolata da 15 droni, poi diretti verso Düren in Germania, Francken: "Lavoriamo per identificarli" - VIDEO

