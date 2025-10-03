Belgio | avvistati 15 droni sopra la base militare di Elseborn

Bruxelles, 3 ottobre 2025 – Ancora un sorvolo sospetto di droni sopra strutture sensibili europee. Questa volta 15 velivoli senza pilota sono stati avvistati sopra la base militare di Elsenborn, nella parte est del Belgio al confine con la Germania. A darne notizia è l'emittente fiamminga Vrt. La Difesa belga sta indagando sull'episodio, ha confermato l'ufficio del ministro Theo Francken. La segnalazione è avvenuta verso l'1:45 di notte, la polizia locale della città tedesca di Dueren ha osservato i droni che entravano nello spazio aereo provenienti dalla base militare di Elsenborn, un campo di addestramento dell'esercito con una zona di sicurezza che copre un'area totale di 28 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

