Belen lascia Radio2? Mistero sull’assenza della showgirl
. Belen diserta la trasmissione “Matti da legare” e scoppia il caso in Rai. Belen sorprende ancora. La showgirl argentina, da poco alla guida del programma Matti da legare su Radio2, non si è presentata alla terza puntata, nonostante fosse regolarmente annunciata. Un’assenza che ha fatto rumore nei corridoi della Rai, alimentando il sospetto di un clamoroso passo indietro, forse definitivo. Secondo indiscrezioni, Belen avrebbe comunicato alla direzione la volontà di interrompere l’esperienza radiofonica, lasciando spiazzati colleghi e ascoltatori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: belen - lascia
Belen Rodriguez sbarca in radio e lascia la tv: l’indizio su Instagram
Caterina Balivo, il messaggio che non lascia dubbi su Belen e Cecilia Rodriguez
Belen è incinta? Il pancino sospetto non lascia dubbi e lei rivela tutto
"Incontri segreti con Belen" Litigata furiosa tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: lei si alza e lo lascia solo al tavolo >> https://buff.ly/lq8tH9j Vai su Facebook