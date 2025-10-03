Belen lascia Radio2? Mistero sull’assenza della showgirl

Bollicinevip.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Belen diserta la trasmissione “Matti da legare” e scoppia il caso in Rai. Belen sorprende ancora. La showgirl argentina, da poco alla guida del programma Matti da legare su Radio2, non si è presentata alla terza puntata, nonostante fosse regolarmente annunciata. Un’assenza che ha fatto rumore nei corridoi della Rai, alimentando il sospetto di un clamoroso passo indietro, forse definitivo. Secondo indiscrezioni, Belen avrebbe comunicato alla direzione la volontà di interrompere l’esperienza radiofonica, lasciando spiazzati colleghi e ascoltatori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

belen lascia radio2 mistero sull8217assenza della showgirl

© Bollicinevip.com - Belen lascia Radio2? Mistero sull’assenza della showgirl

In questa notizia si parla di: belen - lascia

Belen Rodriguez sbarca in radio e lascia la tv: l’indizio su Instagram

Caterina Balivo, il messaggio che non lascia dubbi su Belen e Cecilia Rodriguez

Belen è incinta? Il pancino sospetto non lascia dubbi e lei rivela tutto

Cerca Video su questo argomento: Belen Lascia Radio2 Mistero