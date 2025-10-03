Nuovo appuntamento oggi – venerdì 3 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna è profondamente scossa e sopraffatta dal senso di colpa per quanto accaduto con Zende, perché teme di aver rovinato per sempre la sua relazione con R.J. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 3 ottobre 2025 | Video Mediaset