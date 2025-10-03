Beautiful anticipazioni settimanali dal 4 al 10 ottobre 2025 | Luna assume le mentine di Poppy e tradisce RJ
Novità e colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 4 al 10 ottobre. La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Luna, che dopo aver assunto per sbaglio le “mentine” della madre finirà a letto con Zende. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Poppy e Li, è scontro. Il conflitto tra Li e Poppy si intensifica. Li accusa Poppy di essere una cacciatrice di dote e una madre irresponsabile, insinuando che faccia uso di sostanze – le sue famigerate “ mentine speciali ” – e temendo che possa essere un cattivo esempio per Luna, conducendola verso strade pericolose. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!
Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy
RJ scopre il segreto di Luna? https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-luna-finisce-con-zende-rj-lo-scoprira - facebook.com Vai su Facebook
Beautiful, anticipazioni settembre al 4 ottobre: Luna passa la notte con Zende https://2anews.it/beautiful-anticipazioni-settembre-al-4-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Beautiful, anticipazioni 29 settembre – 4 ottobre 2025: Luna scopre che le “mentine” di Poppy sono potenti psicofarmaci - Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna scopre che le “mentine” di Poppy sono psicofarmaci. atomheartmagazine.com scrive
Anticipazioni e trame settimanali Beautiful (29 settembre – 4 ottobre 2025) - Le puntate settimanali di Beautiful continuano a riservare emozioni intense per i protagonisti, con eventi significativi che riguardano la famiglia Forrester e i loro legami più stretti. Scrive spettegolando.it