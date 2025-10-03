Beautiful anticipazioni settimanali dal 4 al 10 ottobre 2025 | Luna assume le mentine di Poppy e tradisce RJ

Novità e colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 4 al 10 ottobre. La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Luna, che dopo aver assunto per sbaglio le “mentine” della madre finirà a letto con Zende. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Beautiful: Poppy e Li, è scontro. Il conflitto tra Li e Poppy si intensifica. Li accusa Poppy di essere una cacciatrice di dote e una madre irresponsabile, insinuando che faccia uso di sostanze – le sue famigerate “ mentine speciali ” – e temendo che possa essere un cattivo esempio per Luna, conducendola verso strade pericolose. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

