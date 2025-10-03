Beautiful Anticipazioni | Ridge rinnega le nozze con Brooke e scoppia il caos

Beautiful Anticipazioni: Ridge interrompe il matrimonio con Brooke e riaccende conflitti violenti tra amore, inganno e rivalità in una settimana di colpi di scena mozzafiato Una settimana di tensioni, inganni e decisioni impossibili scuote i cuori di Los Angeles. Ridge realizza che non può continuare con un matrimonio che non sente: annulla le nozze con Brooke, lasciando tutti senza fiato. Nel frattempo Thomas tesse una trama subdola attorno a Hope, cercando di piegarla ai suoi giochi; lei si ritrova intrappolata in un vortice tra lealtà e dubbi. Steffy emerge come l'eroina silenziosa: con tempismo e coraggio tenta di salvare la Forrester Creations da un disastro annunciato, rischiando tutto per il nome di famiglia.

