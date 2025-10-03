Beautiful Anticipazioni Americane | Li Esplode E Strozza Luna!

Beautiful Anticipazioni Americane: Nel nuovo capitolo di Beautiful Luna riappare, tradisce Will fingendosi altro e scatena la furia di Bill Katie e Li in un confronto drammatico che stravolgerà ogni relazione. Tutto è venuto allo scoperto: Luna è viva, il mistero che avvolgeva Li e Sheila non c’è più. Nei nuovi episodi americani di Beautiful la situazione è sfuggita di mano, e la protagonista involontaria (o forse no) è la giovane Nozawa. Invece di restare sotto l’ala protettrice di sua nonna, aspettando che gli avvocati sistemassero il caos, ha deciso di afferrare ciò che desiderava da tempo: Will Spencer. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

