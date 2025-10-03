Beautiful Anticipazioni Americane | Electra minaccia Luna Ti farò pentire di non essere fuggita!

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Electra non intende farla passare liscia a Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, la giovane Forrester ha deciso di regolare i conti con la sua nemica e di minacciarla senza pietà. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

