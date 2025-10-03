Beatrice Venezi l’attacco del direttore d’orchestra Luisi | Inadatta gesticola in modo rudimentale avv Bongiorno | Stop a campagna d’odio

“Non è all'altezza di un incarico di quel genere”. Il direttore d’orchestra Fabio Luisi contesta la scelta di Beatrice Venezi che pochi giorni fa è stata nominata direttore musicale del teatro La Fenice di Venezia scatenando la contrarietà dell'orchestra e delle maestranze del lirico La nomin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Beatrice Venezi, l'attacco del direttore d'orchestra Luisi: "Inadatta, gesticola in modo rudimentale", avv Bongiorno: "Stop a campagna d'odio"

