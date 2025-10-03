Beatrice Venezi il retroscena | la strategia di Giulia Bongiorno
Polemiche politiche, pretestuose, contro Beatrice Venezi per la sua nomina a direttore musicale de La Fenice di Venezia. Polemiche che non accennano a diminuire, anzi. Scelta dal sovrintendente Nicola Colabianchi, la Venezi è stata immediatamente impallinata dal fronte progressista, che ne ha nuovamente messo in dubbio capacità e curriculum. Una vicenda che di artistico, in verità, ha ben poco: la questione è politica. Ma la questione sta anche nel fatto che la Venezi ora sta subendo un linciaggio, tra attacchi personali fino alle minacce di morte. Venezi, che rivendica di essere chiamata “direttore” e non “direttrice”, ha reagito affidandosi all’avvocata Giulia Bongiorno, penalista di lungo corso e presidente della commissione Giustizia del Senato, nota per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne e per aver contribuito al varo del “codice rosso” contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
Dopo la campagna d'odio nei suoi confronti, #BeatriceVenezi ha dato mandato a #GiuliaBongiorno di tutelarla a livello legale. L'avvocato: contro di lei un pregiudizio che porta violenza. Ecco i capisaldi della strategia difensiva - X Vai su X
Ultimissime dal Teatro La Fenice sul caso della nuova direttrice d'orchestra. Esclusiva sulla nomina della successione di Beatrice Venezi. Vuoi esprimere il tuo giudizio su questa candidata dalla bacchetta magica Scrivilo qui nei c - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi, parla l'avvocato Giulia Bongiorno: «Minacce di morte e campagna d'odio» - Si fa più delicata la vicenda che vede al centro Beatrice Venezi che poco giorni fa è stata nominata direttore del teatro ... Si legge su msn.com