Beatrice Venezi Beppe Vessicchio a Open | Non condivido le sue idee ma solidarizzo con lei Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava Poi commenti sgradevoli – L’intervista

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ciò che sembra sia accaduto, totale assenza di concertazione, segnala un evidente cortocircuito tra il governo centrale, quello cittadino e le maestranze artistiche. Diciamo che è saltata la luce. L’unico che paga le conseguenze è il direttore musicale nominato». È la lettura che dà a Open Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, dell’ affaire Beatrice Venezi, che ancora non accenna a placarsi. Dopo la  nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, a partire dall’ottobre del 2026 fino al marzo del 2030, e le polemiche che ne sono conseguite, la 35enne ha rispedito le critiche al mittente e ha fatto sapere che  adotterà vie legali. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beatrice - venezi

Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi

Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”

La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Venezi Beppe Vessicchio