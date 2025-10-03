Beatrice Venezi Beppe Vessicchio a Open | Non condivido le sue idee ma solidarizzo con lei Ne parlavano tutti bene prima che dicesse per chi votava Poi commenti sgradevoli – L’intervista

«Ciò che sembra sia accaduto, totale assenza di concertazione, segnala un evidente cortocircuito tra il governo centrale, quello cittadino e le maestranze artistiche. Diciamo che è saltata la luce. L’unico che paga le conseguenze è il direttore musicale nominato». È la lettura che dà a Open Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, dell’ affaire Beatrice Venezi, che ancora non accenna a placarsi. Dopo la nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia, a partire dall’ottobre del 2026 fino al marzo del 2030, e le polemiche che ne sono conseguite, la 35enne ha rispedito le critiche al mittente e ha fatto sapere che adotterà vie legali. 🔗 Leggi su Open.online