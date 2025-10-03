Beatrice Petrella | Mi sono infiltrata fra gli incel Non esistono solo on line dovremmo puntare lo sguardo sulla misoginia dilagante

3 ott 2025

La giornalista racconta il suo podcast Oltre, ospite di Internazionale a Ferrara: dal 3 al 5 ottobre la XIX edizione del festival con oltre 180 ospiti provenienti da 25 Paesi nel mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

