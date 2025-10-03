Beach volley tre coppie azzurre avanti nel Challenge di Veracruz | ora i sedicesimi

L’avventura delle coppie italiane al Challenge di Veracruz in Messico è entrata nel vivo con la conclusione della fase a gironi. Tre i binomi azzurri in gara nel tabellone maschile – RossiViscovich, AlfieriRanghieri e CottafavaDal Corso – tutti capaci di conquistare il pass per i sedicesimi di finale, pur con cammini differenti e partite che hanno messo in luce pregi, difficoltà e margini di crescita. Inseriti nella Pool A, RossiViscovich hanno esordito con una vittoria importante contro i tedeschi JustHuster. La sfida è stata equilibrata fin dall’inizio, con il primo set perso ai vantaggi 23-21. 🔗 Leggi su Oasport.it

