Bce Lagarde indica Knot tra coloro con le qualità per succederle

Roma, 3 ott. (askanews) – La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde ha indicato il governatore uscente della Banca di Olanda, Klaas Knot tra coloro che avrebbero le qualità per succederle. Lo ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale olandese, Anp, anticipando un podcast che verrà diffuso domenica. “Lo conosco da almeno 6 anni. Ha le doti intellettuali, la tenuta e le abilità per impegnarsi con gli altri”. Presiedere la Bce richieder saper bilanciare i pareri di 20 governatori di banche centrali. “Spesso sono tutti prime donne – parola di Lagarde, sempre secondo l’agenzia olandese – e devi farli conciliare tutti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it