Baveno il lungolago di Feriolo si rifà il look | al via i lavori nel 2026

Novaratoday.it | 3 ott 2025

Nuovo look per il lungolago di Feriolo a Baveno, che a partire dal 2026 sarà completamente riqualificato."Il progetto del primo lotto di interventi - ha spiegato il sindaco di Baveno Alessandro Monti - per la riqualificazione e valorizzazione del lungolago di Feriolo, dal costo complessivo di 2,4. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

