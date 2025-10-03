Battiti in rivolta | Technè ridisegna l’underground di UMM Red
La traiettoria artistica di Technè non è fatta di numeri o algoritmi, bensì di sensazioni palpabili che trasformano ogni club in un laboratorio di emozioni. L’universo UMM Red respira grazie al suo spirito sperimentale, costruito su battiti decisi e un credo: la musica prima di tutto. Anima underground Quando Technè racconta il proprio ruolo dentro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: battiti - rivolta
In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, l'attenzione è rivolta all’importanza della ricerca, dell’assistenza e della tutela dei diritti delle persone con demenza e delle loro famiglie. La campagna 2025 di Alzheimer’s Disease International (ADI) invita a - facebook.com Vai su Facebook