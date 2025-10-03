Battiti in rivolta | Technè ridisegna l’underground di UMM Red

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La traiettoria artistica di Technè non è fatta di numeri o algoritmi, bensì di sensazioni palpabili che trasformano ogni club in un laboratorio di emozioni. L’universo UMM Red respira grazie al suo spirito sperimentale, costruito su battiti decisi e un credo: la musica prima di tutto. Anima underground Quando Technè racconta il proprio ruolo dentro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

battiti in rivolta techn232 ridisegna l8217underground di umm red

© Sbircialanotizia.it - Battiti in rivolta: Technè ridisegna l’underground di UMM Red

In questa notizia si parla di: battiti - rivolta

Cerca Video su questo argomento: Battiti Rivolta Techn232 Ridisegna