Batman perde la sua famiglia fine di un’era epica

Il mondo di DC Comics sta attraversando una fase di profondo cambiamento nella narrazione dedicata a Batman. Mentre negli ultimi anni si è assistito a un incremento delle storie incentrate sul Bat-Family, con protagonisti come Damian Wayne, Tim Drake, Dick Grayson e altri, la direzione futura sembra orientarsi verso un focus più ristretto sul personaggio di Bruce Wayne. Questa evoluzione ha suscitato discussioni tra i fan e gli esperti del settore, che analizzano le implicazioni di questa scelta narrativa.

