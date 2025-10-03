Bath & Body Works dà il via a Summerween con la collezione Halloween 2025

Metropolitanmagazine.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è ancora lontano, ma Bath & Body Works ha deciso che l’atmosfera spooky non può aspettare. La nuova collezione Halloween 2025 è finalmente arrivata e quest’anno promette di essere la più grande e divertente di sempre, con oltre settanta prodotti tra candele, lozioni, saponi e accessori che sembrano usciti da un film cult a metà tra horror e favola. Se la stavate aspettando, Bath & Body Works ha lanciato la collezione Halloween 2025. I fan riconosceranno subito i profumi iconici che tornano ogni autunno, come Vampire Blood con le sue note di frutti rossi, gelsomino e prugna, e Candy Apple Cauldron che profuma di mela verde e zucchero caramellato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

bath amp body works d224 il via a summerween con la collezione halloween 2025

© Metropolitanmagazine.it - Bath & Body Works dà il via a “Summerween” con la collezione Halloween 2025

In questa notizia si parla di: bath - body

bath amp body worksNew York: giornata depressa per Bath &amp; Body Works - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta con una perdita del 3,54%. teleborsa.it scrive

bath amp body worksBath &amp; Body Works, oltre le attese, rivede al rialzo le stime annuali - Bath & Body Works (BBW) ha chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese, nonostante le difficoltà nei canali digitali e la pressione derivante dai dazi, registrando un fatturato net ... Da beauty.pambianconews.com

Cerca Video su questo argomento: Bath Amp Body Works