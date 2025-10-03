Bath & Body Works dà il via a Summerween con la collezione Halloween 2025

Ottobre è ancora lontano, ma Bath & Body Works ha deciso che l’atmosfera spooky non può aspettare. La nuova collezione Halloween 2025 è finalmente arrivata e quest’anno promette di essere la più grande e divertente di sempre, con oltre settanta prodotti tra candele, lozioni, saponi e accessori che sembrano usciti da un film cult a metà tra horror e favola. Se la stavate aspettando, Bath & Body Works ha lanciato la collezione Halloween 2025. I fan riconosceranno subito i profumi iconici che tornano ogni autunno, come Vampire Blood con le sue note di frutti rossi, gelsomino e prugna, e Candy Apple Cauldron che profuma di mela verde e zucchero caramellato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

