Bath & Body Works dà il via a Summerween con la collezione Halloween 2025
Ottobre è ancora lontano, ma Bath & Body Works ha deciso che l’atmosfera spooky non può aspettare. La nuova collezione Halloween 2025 è finalmente arrivata e quest’anno promette di essere la più grande e divertente di sempre, con oltre settanta prodotti tra candele, lozioni, saponi e accessori che sembrano usciti da un film cult a metà tra horror e favola. Se la stavate aspettando, Bath & Body Works ha lanciato la collezione Halloween 2025. I fan riconosceranno subito i profumi iconici che tornano ogni autunno, come Vampire Blood con le sue note di frutti rossi, gelsomino e prugna, e Candy Apple Cauldron che profuma di mela verde e zucchero caramellato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: bath - body
Bath & Body Works Trinidad Vai su Facebook
New York: giornata depressa per Bath & Body Works - Pressione sul rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta con una perdita del 3,54%. teleborsa.it scrive
Bath & Body Works, oltre le attese, rivede al rialzo le stime annuali - Bath & Body Works (BBW) ha chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese, nonostante le difficoltà nei canali digitali e la pressione derivante dai dazi, registrando un fatturato net ... Da beauty.pambianconews.com