Bastoni Inter, le ultime sul momento del difensore nerazzurro dopo l’inizio positivo di stagione con Chivu. Tutti i dettagli in merito. In vista della sfida di domani contro la Cremonese, l’ Inter si prepara a un nuovo turnover ragionato dopo le fatiche europee. Come riportato dal Corriere dello Sport, Alessandro Bastoni potrebbe partire dalla panchina: per il difensore azzurro classe 1999, titolare inamovibile della retroguardia nerazzurra, si profila un turno di riposo utile a gestire le energie in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Al suo posto è pronto Carlos Augusto, brasiliano arrivato dal Monza e già impiegato con continuità da Cristian Chivu per garantire affidabilità e corsa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bastoni Inter, decisione a sorpresa verso la Cremonese: si va verso questa soluzione