Basta spot sui social e no alle interviste | la Curia ferma il prete social don Alberto Rava La replica | Raccolgo fondi per le attività pastorali
È ironico, ama la musica e far festa, ha riscoperto lo sport e sta attento alla linea, è piacente e giovane. Sembra il ritratto di uno dei tantissimi ragazzi che popolano Milano e, invece, è Don Alberto Rava (vero cognome Ravagnani, ndr), il prete social che ha all’attivo quasi 300mila follower su Instagram e 134mila seguaci su TikTok. “Connettersi al mondo” è il suo mantra e, infatti, è amatissimo dai giovani anche perché ha dato una “svecchiata” alla figura canonica del don. In realtà è anche balzato alle cronache per una lite a distanza con Fedez, che lo aveva invitato al podcast Muschio Selvaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: basta - spot
Basta con gli spot tv per donare: non è così che si risolvono strutturalmente i problemi
Il parroco influencer don Ravagnani bacchettato dalla Curia: “Basta spot sui social” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/parroco_influencer_don_ravagnani_curia_spot_social_richiamo-424887027/?ref=twhl… - X Vai su X
Antonio Gigliotti. . CONDIVIDETE E FATE GIRATE Basta spot che insultano i commercialisti: è inaccettabile! Generalizzare e definire i commercialisti “incompetenti” non è marketing: è disinformazione. Dietro questa categoria ci sono professionalità, competen - facebook.com Vai su Facebook
Primo Maggio, Landini: bonus Befana una marchetta elettorale. Sbarra: importanti misure del Governo, ma ora fare di più - È sotto gli occhi di tutti che la gente non arriva a fine mese, ci sono più di 7 milioni di persone che pur lavorando sono povere. Come scrive ilsole24ore.com
No ai giudici superstar e basta ai processi-show sui social. Parola di Cassazione - E basta con i processi mediatici e con puntando il dito contro la "smisurata giuria pubblica dei social media, che giudica in tempo reale". Da huffingtonpost.it