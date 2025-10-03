Basta spot sui social e no alle interviste | la Curia ferma il prete social don Alberto Rava La replica | Raccolgo fondi per le attività pastorali

È ironico, ama la musica e far festa, ha riscoperto lo sport e sta attento alla linea, è piacente e giovane. Sembra il ritratto di uno dei tantissimi ragazzi che popolano Milano e, invece, è Don Alberto Rava (vero cognome Ravagnani, ndr), il prete social che ha all’attivo quasi 300mila follower su Instagram e 134mila seguaci su TikTok. “Connettersi al mondo” è il suo mantra e, infatti, è amatissimo dai giovani anche perché ha dato una “svecchiata” alla figura canonica del don. In realtà è anche balzato alle cronache per una lite a distanza con Fedez, che lo aveva invitato al podcast Muschio Selvaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it