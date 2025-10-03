Basta nudi con l’Ai | il Garante blocca Clothoff l' app che spoglia le persone

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un nuovo stop all’utilizzo illimitato dell’intelligenza artificiale. Questa volta nel mirino dei divieti finiscono le immagini di finti nudi, realizzate a partire da foto di persone reali. Lo ha deciso il Garante per la protezione dei dati personali che ha bloccato, "in via d’urgenza e con. 🔗 Leggi su Today.it

