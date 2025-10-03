Basta fingere siamo già in guerra con la Russia Tusk sferza l’Ue e avvicina il conflitto con Putin

Donald Trump sembra aver definitivamente cambiato postura nei confronti del conflitto in Ucraina e di Vladimir Putin. Sembrano lontani anni luce i tempi dell’incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, umiliato pubblicamente in quanto ritenuto il vero ostacolo alla pace con la Russia, così come quelli dell’incontro in Alaska con lo ‘zar’, accolto con tanto di tappeto rosso. Il presidente degli Stati Uniti, che più volte si è detto deluso dal leader di Mosca, nelle ultime ore sta infatti alzando la posta in gioco. L’ultima novità è stata riportata dal Wall Street Journal, che citando fonti anonime dell’amministrazione americana afferma che Trump avrebbe dato il proprio via libera a fornire informazioni di intelligence all’Ucraina, così da condurre attacchi contro infrastrutture energetiche in Russia utilizzando missili a lungo raggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

