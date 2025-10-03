Bassetti insultato a Sanremo | giudice dà ragione al no vax
Il giudice ha dato ragione all'imputato, niente aggressione ai danni di Matteo Bassetti da parte di un no vax. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: bassetti - insultato
Task force guidata da Bassetti, rete vaccinale potenziata e nuovi spazi ad alta affluenza. Nicolò: “Proteggere sé stessi e gli altri è un gesto di responsabilità” - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Bassetti aggredito da un no vax, ma il giudice lo assolve: la furia del virologo - Il tribunale ha assolto l’imputato accusato di aggressione ai danni di Matteo Bassetti, stabilendo che non vi fu alcuna effettiva condotta minacciosa nei ... Si legge su thesocialpost.it
Matteo Bassetti aggredito da un no vax, ma per il giudice è "solo protesta". L'ira del virologo - Il giudice ha dato ragione all'imputato, niente aggressione ai danni di Matteo Bassetti da parte di un no vax. Segnala affaritaliani.it