Basket | Virtus Bologna ritmo alto fatale a Valencia Prima sconfitta in Eurolega

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. A sconfiggere la squadra di Dusko Ivanovic è il Valencia, al debutto nel suo nuovo super impianto, la Roig Arena da 15.000 posti. 103-94 il punteggio finale a favore dei padroni di casa, che mandano cinque uomini in doppia cifra e il giovane Sergio De Larrea, 20 anni da compiere a dicembre e già un’esperienza agli ultimi Europei, a quota 23. Per le V nere ce ne sono 24 di Matt Morgan. Si attende qualche minuto in più del dovuto per proiettare qualche video legato sia alla sezione maschile che a quella femminile del Valencia Basket: del resto, la novità della Roig Arena giustifica tutto questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket virtus bologna ritmo alto fatale a valencia prima sconfitta in eurolega

© Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, ritmo alto fatale a Valencia. Prima sconfitta in Eurolega

In questa notizia si parla di: basket - virtus

Basket: Virtus Bologna, ecco il colpo Carsen Edwards

Basket B Interregionale. Rinforzi per la Virtus e per l’Attila Junior

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

basket virtus bologna ritmoBasket: Virtus Bologna, ritmo alto fatale a Valencia. Prima sconfitta in Eurolega - A sconfiggere la squadra di Dusko Ivanovic è il Valencia, al debutto nel suo nuovo super ... Lo riporta oasport.it

basket virtus bologna ritmoEurolega, a Valencia primo ko per la Virtus: decide il baby De Larrea, non basta Morgan - Dopo l’esordio vincente contro il Real Madrid, arriva la prima sconfitta per le Vu Nere ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Virtus Bologna Ritmo