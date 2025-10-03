Prima sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. A sconfiggere la squadra di Dusko Ivanovic è il Valencia, al debutto nel suo nuovo super impianto, la Roig Arena da 15.000 posti. 103-94 il punteggio finale a favore dei padroni di casa, che mandano cinque uomini in doppia cifra e il giovane Sergio De Larrea, 20 anni da compiere a dicembre e già un’esperienza agli ultimi Europei, a quota 23. Per le V nere ce ne sono 24 di Matt Morgan. Si attende qualche minuto in più del dovuto per proiettare qualche video legato sia alla sezione maschile che a quella femminile del Valencia Basket: del resto, la novità della Roig Arena giustifica tutto questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, ritmo alto fatale a Valencia. Prima sconfitta in Eurolega