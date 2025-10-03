Basket nuovo rinforzo per l' Adamant | tesserato il playmaker Emanuele Caiazza

Adamant Ferrara Basket comunica di aver tesserato l’atleta Emanuele Caiazza, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancazzurro. Playmaker classe 2003, 180 centimetri per 70 chili, già da una decina di giorni si stava allenando agli ordini di coach Giovanni Benedetto, e le sue. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: basket - nuovo

Pietro Aradori è un nuovo giocatore del basket Forlì

Basket. Melli nuovo allenatore della Torre. Montecchio ingaggia Bussolo

Vandalismo al nuovo campetto di basket: rubata la retina nel ritrovo dei giovani

Abbiamo aperto un nuovo centro minibasket alla scuola Antonietta Aldisio. Gela Basket e ASD Sport Academy uniscono le forze per offrire ai bambini un luogo dove crescere con lo sport, imparare il basket e divertirsi insieme. Il futuro parte da qui? - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo Totè è un nuovo giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano https://legabasket.it/news/135797/leonardo-tote-milano… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport - X Vai su X

Basket, nuovo rinforzo per l'Adamant: tesserato il playmaker Emanuele Caiazza - Adamant Ferrara Basket comunica di aver tesserato l’atleta Emanuele Caiazza, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancazzurro. Scrive today.it

Adamant, arriva il rinforzo. Con Imola debutta Caiazza. Un play in più per Benedetto - Classe 2003, nella scorsa stagione era il primo cambio ad Agrigento e già da qualche tempo si stava allenando a Ferrara, sperando nell’ingaggio. Riporta msn.com