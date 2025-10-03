Basket la Dole in cerca di riscatto dopo il ko del Flaminio | biancorossi in trasferta a Cremona
La Dole è pronta a ripartire: dopo lo stop casalingo, maturato all’ultimo, con Rieti, Tomassini e compagni salgono nuovamente sul bus, destinazione Cremona, per affrontare la Ferraroni JuVi al PalaRadi. Palla a due, come di consueto, alle 18 di domenica 5 ottobre per il primo incontro di un mese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: basket - dole
