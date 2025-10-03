Basket | Italia-Islanda l’avvio delle qualificazioni Mondiali a Tortona

Non poteva festeggiare meglio, Tortona, l’avvio dell’utilizzo del nuovo palasport che segna il fulcro della Cittadella dello Sport della città piemontese. Sarà proprio la nuova arena, 5049 posti a sedere e inaugurazione effettuata nella terza settimana di settembre, a ospitare la prima partita dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Contestualmente alla presentazione, avvenuta a Roma, di Luca Banchi quale allenatore della Nazionale azzurra, è stato svelato che il match contro l’Islanda si giocherà nell’arena attuale casa del Derthona Basket, che unisce le due anime della Bertram maschile e dell’Autosped G BCC femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

