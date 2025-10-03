Basket | Italia-Islanda l’avvio delle qualificazioni Mondiali a Tortona
Non poteva festeggiare meglio, Tortona, l’avvio dell’utilizzo del nuovo palasport che segna il fulcro della Cittadella dello Sport della città piemontese. Sarà proprio la nuova arena, 5049 posti a sedere e inaugurazione effettuata nella terza settimana di settembre, a ospitare la prima partita dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Contestualmente alla presentazione, avvenuta a Roma, di Luca Banchi quale allenatore della Nazionale azzurra, è stato svelato che il match contro l’Islanda si giocherà nell’arena attuale casa del Derthona Basket, che unisce le due anime della Bertram maschile e dell’Autosped G BCC femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - italia
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Europeo U18 Basket femminile, il cammino dell’Italia si ferma ai quarti contro la Francia
Basket, l’Italia Under 20 inizia gli Europei con un successo convincente sul Belgio. Decisivo il duo Ferrari-Zanetti
SUPER COPPA ITALIA: È ANCORA DI Famila Basket Schio! Dopo una finale da brividi, il Famila Basket Schio torna sul tetto d’Italia conquistando la Supercoppa italiana 2025! Alle ore 14:00 su Radio Birikina, Cosanza Verona ci racconterà emozioni, - facebook.com Vai su Facebook
Nuova sfida in Italia per Nazareth Mitrou-Long: vestirà la maglia del @basket_napoli: ritroverà coach Magro, già al suo fianco nell’esperienza a Brescia https://legabasket.it/news/135786/mitrou-long-napoli… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Giovedì 27 Novembre Italia-Islanda a Tortona - Nel contesto di una stagione di per sé già storica, il 27 novembre sarà una data da ricordare per Tortona e per la pallacanestro tortonese. Come scrive basketinside.com
Tortona si tinge d'Azzurro: Italia-Islanda si giocherà in Cittadella dello Sport - Iacopo Squarcina entrerà a far parte del coaching staff della Nazionale italiana maschile, proseguendo al contempo il suo lavoro quotidiano come assistant coach di Mario Fioretti ... Segnala tuttosport.com