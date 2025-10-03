Basket femminile al via la Serie A1 col tradizionale ‘Opening day’ Schio sfida la neo-promossa Roseto la Reyer Venezia affronta Battipaglia
A circa una settimana di distanza dalla Supercoppa Italiana, la Serie A1 di basket femminile inaugura la stagione 2025-2026 col tradizionale ‘ Opening day´ che quest’anno si svolgerà al PalaLeonessa di Brescia con tre partite previste sabato 4 ottobre e le restanti due domenica 5 ottobre. Il programma si apre domani alle ore 14:00 con il match tra la Dinamo Sassari – fresca di qualificazione alla fase a gironi dell’EuroCup – e l’Alama San Martino di Lupari, con le patavine che proveranno a mettere in difficoltà la squadra sarda. Alle ore 16:15 toccherà all’Umana Reyer Venezia vice-campione d’Italia uscente affrontare l’O. 🔗 Leggi su Oasport.it
