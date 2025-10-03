Basket Banchi | La Nazionale è al di sopra di tutto
Roma, 3 ott. (askanews) – “Una scelta imprescindibile. E’ il compito più grande della mia carriera”. Così, nel giorno della presentazione, il ct dell’Italbasket, Luca Banchi ha definito il suo contratto firmato a tempo pieno per dedicarsi esclusivamente alla Nazionale. «È una novità anche per me, ma necessaria. Sentivo il bisogno di dare un’impronta immediata al movimento, non solo alla squadra maggiore ma anche alla base. So che il quotidiano della palestra mi mancherà, ma voglio mettere la mia esperienza al servizio di tutto il basket italiano». Il nuovo ct non chiude alla possibilità di giocatori naturalizzati in azzurro: «Sono sempre stati parte della storia della Nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
