Pisa, 3 ottobre – Ancora poche ore all’esordio del Cosmocare CUS Pisa Basket, nel campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Stefano Dari incontrano infatti, domenica alle 18 al PalaCUS, il Centro Minibasket Carrara, per un remake di una sfida molto sofferta due stagioni fa, quando, con le due compagini in serie C, gli apuani si affermarono due volte nella regular season, ma persero in quattro turni ai play-out con Fiorindi e compagni, che allora riuscirono a salvarsi, condannando alla retrocessione gli avversari.. CMC CARRARA – La squadra del confermato coach coach Michele Bertieri, alla sua terza stagione sulla panchina biancoceleste, con vice Luca Rigano, ha un organico molto giovane, reduce dalla salvezza nella scorsa stagione, che ha come obiettivo prioritario il mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, a Pisa CUS-CMC Carrara inaugura il campionato di Divisione Regionale 1