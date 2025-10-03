Basket A canestro senza l’assillo dei punti Il Jam diventa il torneo di tutti

Successo dell’ "Osteria Basket Jam", torneo dedicato agli aquilotti 2015-2016, promosso dal Comune di Montelabbate con la collaborazione delle associazioni Tigers Montecchio, Montecchio Sport, Metauro Basket Academy e Proca Basket Gators, nata con l’obiettivo di valorizzare lo sport come occasione di incontro, divertimento e crescita per i più giovani. Ad aprire il torneo l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Lisa Giacomini e l’assessore alle politiche culturali Riccardo Rossi. Andrea Aiudi, allenatore dei Tigers Montecchio, ha contribuito a creare sinergia tra le diverse realtà sportive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

