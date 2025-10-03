Base di Aviano taglio delle spese Usa | militari senza paga e civili a casa

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVIANO (PORDENONE) - Alcuni servizi a rischio, militari al lavoro senza paga e civili statunitensi a casa. Queste le ripercussioni dello shutdown amministrativo (in cui il governo americano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

base di aviano taglio delle spese usa militari senza paga e civili a casa

© Ilgazzettino.it - Base di Aviano, taglio delle spese Usa: militari senza paga e civili a casa

In questa notizia si parla di: base - aviano

Rinforzate le misure di sicurezza alla base Usaf di Aviano

Aviano, allarme spionaggio russo alla base Usa: il giallo dei roghi e della donna 'fotografa'

Aviano, allarme spionaggio russo alla base Usa: il giallo dei roghi nei boschi attorno e della donna 'fotografa'

base aviano taglio speseBase di Aviano, militari senza paga e civili a casa: gli effetti del taglio delle spese per lo shutdown Usa - Queste le ripercussioni dello shutdown amministrativo (in cui il governo americano è entrato ... Riporta ilmessaggero.it

base aviano taglio speseBase di Aviano, carte di credito bloccate e niente stipendi: cosa sta succedendo - Lo shutdown Usa colpisce le basi in Italia: a Aviano civili a casa, militari operativi, carte di credito bloccate. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Base Aviano Taglio Spese