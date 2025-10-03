Barron Trump | chiuso piano della Trump Tower per una ragazza
Barron Trump è tornato a Washington. Frequenta il secondo anno alla Stern Business School nel campus di Washington, il che significa che vive nuovamente alla Casa Bianca. All’inizio dell’anno sono circolate voci secondo cui avrebbe una ragazza a New York e la sua scorta di sicurezza è stata rafforzata. Tanto che, secondo una nuova sconcertante affermazione, un intero piano della Trump Tower di New York sarebbe stato chiuso per questo motivo. Da quando Barron ha iniziato il suo primo anno di college, i giornali hanno dato ampio spazio alle voci sulla sua vita. Si dice che abbia cercato di fare amicizia nel campus giocando ai videogiochi online, ma a volte la presenza degli agenti dei servizi segreti che lo circondano potrebbe rappresentare un ostacolo. 🔗 Leggi su Newsner.it
Barron Trump in auto coi genitori Donald e Melania: Ascoltiamo la musica di Taylor Swift – Il video
Vita sentimentale di Barron Trump: ”Non è interessato ora”
Melania Trump “è sempre preoccupata” per il figlio Barron
Barron Trump, il figlio minore di Donald e Melania, ha sorpreso tutti chiudendo un intero piano della Trump Tower per un appuntamento romantico. A 19 anni, il giovane universitario mantiene un profilo basso, ma il suo status pubblico rende difficile che i suoi
