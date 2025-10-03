Baronissi il colpo della vita | con un Gratta e Vinci da 20 euro porta a casa 5 milioni

Chi è il nuovo milionario di Baronissi. Vincita milionaria a Baronissi, in provincia di Salerno. Il colpo della vita è arrivato da un Gratta e Vinci “100X” da 20 euro, capace di trasformare un semplice caffè e una sosta in tabaccheria nella vincita record da 5 milioni di euro. Ma il vincitore – che secondo indiscrezioni sarebbe un cliente abituale – ha scelto la via del mistero: dopo aver realizzato di avere tra le mani il biglietto dorato, ha pianto, ringraziato e fatto perdere le proprie tracce. Come ha scoperto la vincita il fortunato giocatore?. All’inizio sembrava uno dei tanti biglietti da buttare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

