Baroni | Io a rischio? In Italia non esisterà mai un Klopp che in 24 anni cambia solo due squadre
Il tecnico del Torino Marco Baroni, alla vigilia del match contro la Lazio, ha parlato in conferenza della crisi che sta affrontando la sua squadra (4 punti in 5 partite, peggior attacco e peggior difesa del campionato) e della vicinanza del presidente Urbano Cairo. Baroni: «Cairo è il nostro primo punto di riferimento, stiamo affrontando un percorso tutti insieme». Che giorni sono stati? Ieri è venuto il presidente Cairo al Filadelfia. «Abbiamo lavorato duro, siamo dispiaciuti per il risultato avvenuto dopo una buona prestazione di squadra. Abbiamo preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: baroni - rischio
Parma Torino 2-1: Pellegrino (doppietta) firma il sorpasso di Cuesta. Baroni la perde coi cambi e ora è a rischio
Daniele De Rossi è un opzione concreta per il #Torino nel caso in cui il club dovesse decidere di cambiare allenatore. La posizione di Marco #Baroni infatti è seriamente a rischio, a prescindere dal risultato di domenica contro la Lazio. De Rossi ha da poco re - X Vai su X
Il futuro di Marco Baroni sulla panchina del Torino è fortemente a rischio, e tra i tanti nomi valutati c'è anche quello di De Rossi. - facebook.com Vai su Facebook
Il silenzio su Baroni sta per rompersi: Torino sconvolto. Cosa accade all'ex Lecce? - La città granata vive ore di forte tensione, con il destino di Marco Baroni che pende come una spada di Damocle sul fragile equilibrio del Torino. pianetalecce.it scrive
Baroni in bilico: con la Lazio può essere decisiva - In più di un’occasione è stato lo stesso Baroni ad ammettere che, nonostante la società lo abbia almeno in parte accontentato, ... Scrive toro.it