Baroni | Io a rischio? In Italia non esisterà mai un Klopp che in 24 anni cambia solo due squadre

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Torino Marco Baroni, alla vigilia del match contro la Lazio, ha parlato in conferenza della crisi che sta affrontando la sua squadra (4 punti in 5 partite, peggior attacco e peggior difesa del campionato) e della vicinanza del presidente Urbano Cairo. Baroni: «Cairo è il nostro primo punto di riferimento, stiamo affrontando un percorso tutti insieme». Che giorni sono stati? Ieri è venuto il presidente Cairo al Filadelfia. «Abbiamo lavorato duro, siamo dispiaciuti per il risultato avvenuto dopo una buona prestazione di squadra. Abbiamo preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

