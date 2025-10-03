Baroni in bilico perché Cairo vuole De Rossi

Baroni in bilico al Torino, Cairo pensa a Daniele De Rossi. Perché il patron granata punta sul tecnico ex Roma Sono giorni e settimane delicate in casa Torino. La panchina di Marco Baroni, infatti, è già traballante dopo solo cinque partite di campionato alla guida della squadra granata. De Rossi nel mirino di Cairo per la panchina del Torino: perché è il preferito in caso di esonero di Baroni (Foto LaPresse) – calciomercato.it Il tecnico ex Lazio ha iniziato la stagione con una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, due di queste piuttosto pesanti contro Inter e Atalanta (rispettivamente 5-0 e 3-0 in casa). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

