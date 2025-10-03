Baroni | Con la Lazio per invertire il trend | ho visto nel Toro la voglia giusta

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il primo incrocio da ex allenatore biancoceleste. "Contro il Parma abbiamo subito due reti su due palle inattive, dobbiamo dare di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

